Пока у остальных портится погода: в сети показали видео эффектного рассвета на курорте в Украине

Пока в субботу, 3 апреля, в ряде регионов Украины ожидают дожди, а местами даже со снегом, на черноморском побережье страны наслаждаются ясной погодой и делятся в Сети красивыми видео восхода солнца.

Так, яркой подборкой съемок рассвета на побережье Черного моря в субботу, 3 апреля, поделился Telegram-канал "Новости Одесса".

А вот так выглядит восход солнца в Коблево (Березанский р-н Николаевской обл.):

Как сообщалось, синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на апрель.

При этом на этих выходных, 3-4 апреля, в Украине ожидаются местами дожди и снег и небольшие ночные морозы.