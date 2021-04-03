"Привыкаем жить как свиньи": в Киеве нашли мусорный "арт-объект" (фото)

Спальные районы столицы утопают в горах мусора. В сети показали фотографии с улицы Милославской, расположенной на массиве Троещина практически на окраине города.

Снимки опубликовал telegram-канал "Киев без цензуры".

"Стихийные свалки в Деснянском районе. Понемногу привыкаем жить как свиньи", - отмечают авторы сообщения.

Посреди мусорной свалки внимание фотографа привлекла необычная картина. Огромное количество использованных медицинских масок и полиэтиленовых пакетов привязанных к веткам деревьев.

"Пока PinchukArtCentre на карантине, посетите мусорную инсталляцию возле Милославской. Очень мило", - резюмировали увиденное на канале.

В комментариях пользователи предположили, что возможно таким образом кто-то хотел привлечь внимание к неубранному мусору.

Напомним, в Киеве на Русановке жители хранили в своей квартире семь тонн мусора и несколько единиц оружия.

Как все вышенаписанное идет в контрасте с жителями древних Помпей, которые еще две тысячи лет тому уже умели сортировать и повторно использовать мусорные отходы.