В Харькове умер главврач больницы, который заразился коронавирусом после операции

В Харьковской горбольнице №18 на 70-м году жизни от коронавируса скончался главврач и хирург Борис Менкус.

Об этом в Фейсбуке 4 апреля сообщила замглавы Харьковского горсовета Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам в больницу Менкус пришел в 1978 году - молодым хирургом, а уже в 1979-м стал замом главврача. И с 2005 года занимал пост главврача больницы.

Мужчина заболел "короной" еще в октябре 2020, после операции, которую тот сделал больному на COVID.

Замглавы горсовета рассказала, что у врача сразу обострились все хронические заболевания, первым из которых был сахарный диабет. Многие боролись за его жизнь, но безуспешно.

У врача остались два сына, один из которых решил пойти по стопам отца.

Напомним, что в марте на Харьковщине от коронавируса скончался 2-х месячный младенец.