Боевики заврались об обстрелах ВСУ на Донбассе

Боевики сами же опровергают свои заявления, обвиняющие ВСУ в обстрелах жилых кварталов на Донбассе. На этот раз подобная история вышла с оккупированной Горловкой.

Ранее самопровозглашенный "мэр" Горловки Иван Приходько обвинил украинские войска в обстрелах жилых домов 4 апреля. По словам коллаборациониста, "4 апреля, примерно в 19:30 якобы "два жилых дома в поселке шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки повреждены обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины", сообщает ресурс "Остров".

Он также уточнил, что обстрел перебил провода электроснабжения.

Однако, в оккупационном "представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня" заявили, что в это время военнослужащие ВСУ не вели огонь по позициям боевиков и оккупированным территориям.

И как тут не вспомнить историю с убитым ребенком, которую сейчас раскручивают российские СМИ, обвиняя ВСУ в детоубийстве. Якобы взрывчатку сбросили с БПЛА.