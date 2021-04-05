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Боевики заврались об обстрелах ВСУ на Донбассе
Боевики заврались об обстрелах ВСУ на Донбассе
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Боевики заврались об обстрелах ВСУ на Донбассе

Боевики заврались об обстрелах ВСУ на Донбассе
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Боевики сами же опровергают свои заявления, обвиняющие ВСУ в обстрелах жилых кварталов на Донбассе. На этот раз подобная история вышла с оккупированной Горловкой.

Ранее самопровозглашенный "мэр" Горловки Иван Приходько обвинил украинские войска в обстрелах жилых домов 4 апреля. По словам коллаборациониста, "4 апреля, примерно в 19:30 якобы "два жилых дома в поселке шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки повреждены обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины", сообщает ресурс "Остров".

Он также уточнил, что обстрел перебил провода электроснабжения.

В оккупированной боевиками "ДНР" Горловке нашли обгоревший труп: фото и детали

Однако, в оккупационном "представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня" заявили, что в это время военнослужащие ВСУ не вели огонь по позициям боевиков и оккупированным территориям.

И как тут не вспомнить историю с убитым ребенком, которую сейчас раскручивают российские СМИ, обвиняя ВСУ в детоубийстве. Якобы взрывчатку сбросили с БПЛА.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, Горловка, ДНР, ООС.
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