Сделать прививку от коронавируса очень просто: украинец поделился своим опытом

Блогер Александр Рудоманов в Киеве получил прививку вакцины от коронавируса и рассказал, как ему удалось это сделать.

Своим лайфхаком он поделился в Фейсбук.

"Набираете номер, говорите: "Мой кореш вакцинировался, я тоже хочу. Как это у вас можно сделать?", - написал он, но публиковать номер не стал, пообещав дать его в личных сообщениях.

По его словам, если заключен договор с семейным врачом, то клиента наберут и скажут когда подойти.

При себе надобно иметь ИНН, паспорт и, желательно, ручку для заполнения анкеты.

Перед прививкой врач измерит температуру и спросит о самочувствии, а после нее в палате придется провести еще минут 20. Если за это время не будет ухудшения самочувствия, то человека отпускают домой.

В комментариях к записи он отметил, что есть вероятность того, что дозвониться будет сложно.

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил вакцинировать большую часть взрослого населения Украины до конца года.