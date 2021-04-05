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Понедельник, 05.04.2021
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Сделать прививку от коронавируса очень просто: украинец поделился своим опытом

Сделать прививку от коронавируса очень просто: украинец поделился своим опытом
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Блогер Александр Рудоманов в Киеве получил прививку вакцины от коронавируса и рассказал, как ему удалось это сделать. 

Своим лайфхаком он поделился в Фейсбук. 

"Набираете номер, говорите: "Мой кореш вакцинировался, я тоже хочу. Как это у вас можно сделать?", - написал он, но публиковать номер не стал, пообещав дать его в личных сообщениях. 

По его словам, если заключен договор с семейным врачом, то клиента наберут и скажут когда подойти. 

При себе надобно иметь ИНН, паспорт и, желательно, ручку для заполнения анкеты. 

Перед прививкой врач измерит температуру и спросит о самочувствии, а после нее в палате придется провести еще минут 20. Если за это время не будет ухудшения самочувствия, то человека отпускают домой. 

В комментариях к записи он отметил, что есть вероятность того, что дозвониться будет сложно.

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил вакцинировать большую часть взрослого населения Украины до конца года.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Александр Рудоманов.
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