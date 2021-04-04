Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до конца года: как это будет действовать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО относительно вакцинации большей части взрослого населения нашей страны до конца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Таким образом Кабмину поручено в семидневный срок разработать и утвердить Национальный план вакцинации от COVID-19 с учетом международного опыта.

Правительство, с целью вакцинации большей части взрослого населения Украины до декабря 2021 года, должно определить минимальное необходимое в месяц количество прививок, а также определить источники и сроки поставок вакцин.

Кроме того Минздраву поручено принять необходимые меры относительно поставок в Украину нужного количества доз средства от коронавируса и обеспечить доступ к вакцинации населению.

Как сообщалось ранее, главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий заявил, что реальное число новых случаев COVID-19 в Украине может достигать значения в 100 тысяч человек в сутки.