Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита
Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до конца года: как это будет действовать

Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до конца года: как это будет действовать
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО относительно вакцинации большей части взрослого населения нашей страны до конца 2021 года. 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Таким образом Кабмину поручено в семидневный срок разработать и утвердить Национальный план вакцинации от COVID-19 с учетом международного опыта. 

Правительство, с целью вакцинации большей части взрослого населения Украины до декабря 2021 года, должно определить минимальное необходимое в месяц количество прививок, а также определить источники и сроки поставок вакцин.  

Власть заподозрили в фальсификации статистики летальных случаев от коронавируса в Украине

Кроме того Минздраву поручено принять необходимые меры относительно поставок в Украину нужного количества доз средства от коронавируса и обеспечить доступ к вакцинации населению. 

Как сообщалось ранее, главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий заявил, что реальное число новых случаев COVID-19 в Украине может достигать значения в 100 тысяч человек в сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 275

Все по теме:

Минздрав, СНБО, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита
03 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
04 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
05 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии
Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь