Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Оккупанты убили украинского военного возле Золотого
Оккупанты убили украинского военного возле Золотого
Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ
Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ
Дороги в пробках и спецпропуска за взятки: почему локдаун в Киеве – провал и позор власти
Дороги в пробках и спецпропуска за взятки: почему локдаун в Киеве – провал и позор власти
Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля
Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля

В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе

В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф скриншот

Водозабор водохранилищ в оккупированном Россией Крыму остается "ограниченным" и при текущих условиях возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 4 месяца.

Об этом заявила в понедельник, 5 апреля, во время брифинга зампредседателя оккупационного правительства Крыма Светлана Маслова, передает "Крым.Реалии".

Оккупанты за месяц уничтожили озеро в Крыму: качали воду для своих военных

"Для обеспечения воды в городе Симферополе и Симферопольском районе по графику ежесуточно подается около 120 тыс. метров кубических воды. Объем в питающих водохранилищах Симферополя и Симферопольского района – полезный и который можно было бы использовать – Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское: 7%", – сказала Маслова.

В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму

По ее словам, в целом из перечисленных водохранилищ в водопроводную сеть сейчас можно подать около 5,6 млн куб. метров воды.

"Приток за неделю составил 1,2 млн кубических метров. Расходы – 271 тыс. куб. метров. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ города Симферополя за период с 29 марта по 4 апреля составил 36,9 тыс. кубических метров. При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней – то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", – пояснила Светлана Маслова.

Реки и озера стремительно исчезают: стали понятны масштабы катастрофы с водой в Крыму (карты)

Как сообщал "Телеграф", на данный момент Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым, находится в ужасном состоянии.

Ранее российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар признавал, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 648

Все по теме:

Вода, Крым, Водохранилища, Семфирополь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
02 Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
03 В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится
04 Готовятся к реальному наступлению? Боевики "затихли" на Донбассе
05 Зеленский обсудил с премьером Британии новые угрозы со стороны России: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина понесла потери возле Авдеевки
Украина понесла потери возле Авдеевки
&quot;Это называется предрассудки&quot;: окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
"Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске
Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске
Маски все еще нужны: Google решил напомнить о профилактике коронавируса
Маски все еще нужны: Google решил напомнить о профилактике коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь