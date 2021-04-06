В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе

Водозабор водохранилищ в оккупированном Россией Крыму остается "ограниченным" и при текущих условиях возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 4 месяца.

Об этом заявила в понедельник, 5 апреля, во время брифинга зампредседателя оккупационного правительства Крыма Светлана Маслова, передает "Крым.Реалии".

"Для обеспечения воды в городе Симферополе и Симферопольском районе по графику ежесуточно подается около 120 тыс. метров кубических воды. Объем в питающих водохранилищах Симферополя и Симферопольского района – полезный и который можно было бы использовать – Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское: 7%", – сказала Маслова.

По ее словам, в целом из перечисленных водохранилищ в водопроводную сеть сейчас можно подать около 5,6 млн куб. метров воды.

"Приток за неделю составил 1,2 млн кубических метров. Расходы – 271 тыс. куб. метров. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ города Симферополя за период с 29 марта по 4 апреля составил 36,9 тыс. кубических метров. При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней – то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", – пояснила Светлана Маслова.

Как сообщал "Телеграф", на данный момент Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым, находится в ужасном состоянии.

Ранее российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар признавал, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.