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В акционных конфетах Roshen из "Сильпо" обнаружили мерзкую "добавку" (видео)

В акционных конфетах Roshen из "Сильпо" обнаружили мерзкую "добавку" (видео)
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф скриншот

В одном из супермаркетов "Сильпо" в Одессе по акции продают червивые конфеты "Roshen".

Об этом пишет во вторник, 6 апреля, Telegram-канал "Одесса INFO" и публикует соответствующее видео.

"Конфеты Roshen в Сильпо на Бочарова 44 идут сейчас по акции с белком в подарок", - говорится в сопровождающей видеозапись подписи.

Эта публикация вызвала бурную реакцию читателей. Так, многие написали, что после просмотра видео испытали отвращение и больше не будут покупать эти конфеты.

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При этом часть комментаторов выразили убеждение, что червь завелся в конфете из-за неправильного хранения товара в магазине и просроченного срока годности.

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Это уже не первый подобный случай с товарами в сети магазинов "Сильпо" в Одессе. Так, в середине марта этого года жительница Одессы купила колбасу , но внутри нашла неприятный "сюрприз"

После этого сеть супермаркетов "Сильпо" изъяла продукцию мясокомбината "Гармаш".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 395

Все по теме:

Одесса, Супермаркет, Видео, Черви, Roshen, Конфеты, Сильпо.
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