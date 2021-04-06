В акционных конфетах Roshen из "Сильпо" обнаружили мерзкую "добавку" (видео)

В одном из супермаркетов "Сильпо" в Одессе по акции продают червивые конфеты "Roshen".

Об этом пишет во вторник, 6 апреля, Telegram-канал "Одесса INFO" и публикует соответствующее видео.

"Конфеты Roshen в Сильпо на Бочарова 44 идут сейчас по акции с белком в подарок", - говорится в сопровождающей видеозапись подписи.

Эта публикация вызвала бурную реакцию читателей. Так, многие написали, что после просмотра видео испытали отвращение и больше не будут покупать эти конфеты.

При этом часть комментаторов выразили убеждение, что червь завелся в конфете из-за неправильного хранения товара в магазине и просроченного срока годности.

Это уже не первый подобный случай с товарами в сети магазинов "Сильпо" в Одессе. Так, в середине марта этого года жительница Одессы купила колбасу , но внутри нашла неприятный "сюрприз".

После этого сеть супермаркетов "Сильпо" изъяла продукцию мясокомбината "Гармаш".