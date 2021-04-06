В центре Одессы разрушился фасад кинотеатра: пострадали припаркованные у здания машины (фото)

В Одессе обрушился фасад одноименного кинотеатра, его осколки упали на стоящие под ним автомобили, значительно повредив их.

Об этом сообщает "Думская".

Одной машине камни разбили заднее стекло и люк, а на другой оставили вмятины на капоте. Стоящие во время обрушения у машин люди чудом не пострадали.

Судя по кадрам, автомобили пострадали изрядно: у некоторых оказались разбитыми стекла на окнах. При чем, кирпичи с фасада так и остались лежать едва ли не в салоне авто.

Как сообщал "Телеграф", утром 22 февраля упавшая с крыши сосулька повредила авто танцора балета певицы Оли Поляковой Максима Ежова. В подтверждение этому, он выложил в сториз Инстаграма видео своего поврежденного сосульками автомобиля.

Буквально в этот же день авто нещадно были разбиты сосульками, которые благополучно падая с крыш, приземлились прямо на машины.