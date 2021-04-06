Грубо нарушил меры безопасности: оккупанты понесли потери на Донбассе

На Донбассе российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за небрежного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север" в Фейсбук.

В сообщении указывается, что войска ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня.

"В то же время по данным разведки стало известно, что 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, находящегося на временно оккупированной территории, грубо нарушив меры безопасности, получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки, 5 апреля, вследствие вражеского огня погибли двое военнослужащих ВСУ.

Во вторник, 6 апреля, Украина потеряла еще двух защитников. Один из них погиб после минометного обстрела позиций ВСУ у Невельского, второй - после подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве неподалеку от Степного.