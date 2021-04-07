Как вакцинироваться от коронавируса: киевлянка дала пошаговую инструкцию

Все больше украинцев записываются на прививку от коронавируса. В сети говорят, что в первую очередь вакцинацию планируют делать людям старше 55 лет.

О проблемах, с которыми сталкиваются украинцы, которые приходят сделать прививку, рассказала в facebook жительница Киева Olga Ln.

Человек должен иметь в наличии заключённую декларацию с семейным врачом. У него он может записаться на остаточную дозу вакцины. После этого человек приходит к кабинету вакцинации и заполняет анкету-согласие. Автор посоветовала прийти к 9 утра.

Поскольку ампула вакцины рассчитана на 10 доз, необходимо чтоб в коридоре собралось такое количество людей.

"Если в коридоре не хватает людей, и вы как раз "добиваете" десятку - вам уколят. Так что остаточная доза - это не то, что вы у бабушек отнимаете, а то, что выльют в унитаз, если будет некому уколоть. Ну, или вообще никого не привьют, чтобы не выливать", - отмечает киевлянка.

Однако, по словам женщины, 7 апреля врачу в вакцинационном кабинете пришла смс, в которой указан запрет на уколы лицам моложе 55 лет. Такую же информацию ей сообщил иммунолог.

Напомним, блогер Александр Рудоманов поделился своим опытом вакцинации в facebook