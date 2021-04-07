Спецслужбы России организовали в Западной Украине фейковый "горсовет": в деле "засветился" и Шарий

В Хмельницком правоохранители расследуют работу фейкового горсовета, который был создан за границей и сотрудничал с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в облуправлении СБУ.

Оказывается, "горсовет", созданный на Западной Украине россиянами, рассекретили еще в октябре 2020 года. Тогда 10 самопровозглашенных депутатов провели собрание и провозгласили "новый орган местного самоуправления Республики Украина Хмельницкий горсовет".

В итоге, псевдодепутатами занялись сотрудники СБУ. Выяснилось, что подозреваемые координировали решения со спецслужбами России и сотрудничали с блогером Шарием. Судить участников "горсовета" будут по статье о действиях, "направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват госвласти".

Напомним, в Украине работала сеть агитаторов, которые выступали за захват власти в стране.