Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему

Слышали взрыв: в харьковской многоэтажке произошел мощный пожар (фото и видео)

Слышали взрыв: в харьковской многоэтажке произошел мощный пожар (фото и видео)
09:36 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Около 11 вечера, 7 апреля в Харькове на проспекте Героев Сталинграда, 1/7 произошло ЧП: в одной из квартир многоэтажки случился пожар. 

Об этом 8 апреля сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Пожар начался на балконе 5-этажки. 

На место сразу выехали две группы ГСЧС. По прибытию пожар распространился на площадь 3 кв.м., горели вещи на балконе.

Пожарными огонь был локализован и ликвидирован.

Причина инцидента устанавливается.

В военной части в Дагестане ночью загорелся и взорвался танк

Фото с места инцидента:

Харьков пожар

пожар в квартире

в харькове в квартире пожар

пожар в квартире в харькове

В Телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости" поделились видео с места инцидента.

В сети пользователи прокомментировали данное происшествие.

скрин

скриншот

Напомним, что ранее в Киеве экс-депутат сжег машину жены, а затем попытался сжечь ее с детьми в квартире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Пожар, Харьков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
02 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
03 Витренко уходит в отставку
04 Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
05 Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь