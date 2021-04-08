Слышали взрыв: в харьковской многоэтажке произошел мощный пожар (фото и видео)

Около 11 вечера, 7 апреля в Харькове на проспекте Героев Сталинграда, 1/7 произошло ЧП: в одной из квартир многоэтажки случился пожар.

Об этом 8 апреля сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Пожар начался на балконе 5-этажки.

На место сразу выехали две группы ГСЧС. По прибытию пожар распространился на площадь 3 кв.м., горели вещи на балконе.

Пожарными огонь был локализован и ликвидирован.

Причина инцидента устанавливается.

Фото с места инцидента:

В Телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости" поделились видео с места инцидента.

В сети пользователи прокомментировали данное происшествие.

Напомним, что ранее в Киеве экс-депутат сжег машину жены, а затем попытался сжечь ее с детьми в квартире.