Так и не научились достойно отвечать: чем обернется Украине фейк с "подорванным мальчиком" на Донбассе

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук считает, что в Украине так и не научились отвечать на вбросы российской пропаганды из-за военного конфликта на Донбассе, приведя в пример недавнюю гибель ребенка в Александровском, в которой обвинили ВСУ.

"Тот же фейк с якобы сброшенной с украинского беспилотника взрывчаткой, убившей мальчика, у нас толком не опровергли. Отреагировали спустя 3-4 дня, когда уже даже глава МИД РФ Лавров растиражировал историю в кремлевской трактовке. Это доказывает, что Украина за 7 лет войны так и не удосужилась достойно информационно противостоять РФ. На реальном фронте научились, а вот на информационном – нет", - считает волонтер.

Рымарук уверен, что таких вбросов будет чем дальше, тем больше.

"Власти РФ щупают настроение народа. Поддержит ли очередную агрессию против Украины? А тут еще осенние выборы в Госдуму. Надо как-то оттянуть внимание от внутренних проблем", - аргументирует он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук.