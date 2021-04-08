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Кличко ответил на слухи насчет продления карантина в Киеве до 10 мая

Кличко ответил на слухи насчет продления карантина в Киеве до 10 мая
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф

Городской голова Киева Виталий Кличко высказал позицию столичных властей по поводу продления карантина до 10 мая. В целом в КМДА не исключают такой вариант развития событий.

Об этом мэр заявил в эфире телеканала "Україна 24".

По словам Кличко окончательное по этому вопросу принимает не в киевская горадминистрация а региональная комиссия по ТЭБ и ЧС ориентируясь на динамику количества больных.

Городской голова уточнил что сегодня (8 апреля) четвертый день карантинных ограничений. На следующей неделе власти будут оценивать динамику заболеваний на коронавирус. Если количество больных не уменьшиться, возможно комиссия рассмотрит вариант продления карантина. Если же будет снижение числа пациентов, то Киев вериться к более легким ограничениям уже с 16 апреля.

Напомним, ряд украинских СМИ опубликовали информацию о продлении карантина в Киеве до 10 мая. При этом журналисты ссылались на источники в КМДА и МОЗ.

Стоит отметить, что в четверг, 8 апреля, Киев вышел в лидеры по количеству ковидных пациентов за сутки и умерших больных.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Локдаун.
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