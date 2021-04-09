Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
У Путина предрекли Украине "резню" и заговорили о своем вмешательстве
У Путина предрекли Украине "резню" и заговорили о своем вмешательстве
Стерненко отпустили под домашний арест
Стерненко отпустили под домашний арест
В Днепре фура насмерть сбила женщину и, как ни в чем не бывало, поехала дальше (видео, фото)
В Днепре фура насмерть сбила женщину и, как ни в чем не бывало, поехала дальше (видео, фото)
"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)
"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)

В Днепре борются за жизнь школьника, пырнувшего себя ножом из-за ВНО

В Днепре борются за жизнь школьника, пырнувшего себя ножом из-за ВНО
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф

Вчера, 8 апреля, в Днепропетровской области в городе Верхнеднепровск свести счеты с жизнью попытался 16-летний школьник. 

Как сообщает местное СМИ  "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, попытку суицида парень совершил из-за невозможности сдать на высокий балл ВНО.

Медики рассказали, что покончить с собой школьник пытался ночью, а утром его на "скорой" доставили в  областную детскую клиническую больницу Днепра. Там у подростка диагностировали резаную рану левого предплечья, которую он сделал себе ножом. Поступок он объяснил тем, что плохо учится и не сможет летом успешно сдать ВНО и поступить в какой-то вуз. 

В Харькове школьница попала в больницу после прогулки по заброшке: детали

Сейчас со школьником работают психологи. Известно, что он воспитывается в детдоме семейного типа, однако к самоубийству, по словам парня, его никто не подстрекал.

Напомним, в Новочебоксарске ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того, как дал "слово пацана", и выжил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 311

Все по теме:

Днепр, ВНО, Суицид, Школьник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
03 В Африке нашли 12 обезглавленных туристов - в чудовищном поступке подозревают боевиков ИГИЛ
04 "Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
05 "Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
Умер муж Елизаветы II
Умер муж Елизаветы II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь