В Днепре борются за жизнь школьника, пырнувшего себя ножом из-за ВНО

Вчера, 8 апреля, в Днепропетровской области в городе Верхнеднепровск свести счеты с жизнью попытался 16-летний школьник.

Как сообщает местное СМИ "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, попытку суицида парень совершил из-за невозможности сдать на высокий балл ВНО.

Медики рассказали, что покончить с собой школьник пытался ночью, а утром его на "скорой" доставили в областную детскую клиническую больницу Днепра. Там у подростка диагностировали резаную рану левого предплечья, которую он сделал себе ножом. Поступок он объяснил тем, что плохо учится и не сможет летом успешно сдать ВНО и поступить в какой-то вуз.

Сейчас со школьником работают психологи. Известно, что он воспитывается в детдоме семейного типа, однако к самоубийству, по словам парня, его никто не подстрекал.

Напомним, в Новочебоксарске ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того, как дал "слово пацана", и выжил.