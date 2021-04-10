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В Харькове насмерть сбили полицейского из Киевской области (фото)

В Харькове насмерть сбили полицейского из Киевской области (фото)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

Стали известны данные о майоре полиции, сбитом насмерть в пятницу, 9 апреля в Харькове. Им оказался 39-летний Константин Белов, - правоохранитель из Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевщины.

Погибший работал старшим участковым офицером полиции Бориспольского районного управления полиции. В органах правопорядка офицер прослужил в общей сложности 18 лет. Он подключился к проекту "Полицейский офицер общины", для работы на территории Вороньковской территориальной общины. С этой целью его и направили на обучение в Харьков. Дома у Белова остались жена, родители и сестра.

Отметим, ДТП произошло в районе улицы Гагарина, рядом с супермаркетом "Метро". Майор перебегал дорогу на красный цвет и попал под Ауди А4. Свидетели говорят, что водитель был трезвым. Правоохранители выясняют все детали происшедшей трагедии.

Напомним, 23 января, в Киеве, на проспекте Победы микроавтобус Ford, перевозивший хлеб, сбил насмерть женщину, перебегавшую оживленную трассу в неположенном месте.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Харьков, Полиция, Киевщина, Майор.
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