Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)

Поздним вечером в субботу, 10 апреля, на проспекте Григоренко произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Telegram.

Так, одна из компаний выходила из дома к такси, ребята были в гостях. В это время под домом парни в количестве шести человек выпивали. Компании что-то не поделили, и началась драка со стрельбой.

Как уточняют "Вартовые эспресо", травмы получили два человека. Они были госпитализированы. Одной девушке, из компании, которая ждала такси, вырвали пучок волос.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве в магазине "Ашан" охранник напал и избил женщину, зашедшую в супермаркет без маски. После разгоревшегося скандала горе-охранника уволили из магазина. Также был уволен его начальник, а главе управления охраны города Киев объявили выговор.