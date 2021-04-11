Девушке-подростку из интерната на Николаевщине принудительно сделали аборт и возможно это не единичный случай

В одном из украинских интернатов 16-летней девушке принудительно сделали аборт.

Об этом написал советник главы Николаевского облсовета Павел Шульга в Фейсбук.

По его словам, речь идет о КЗ "Березковский учебно-воспитательный комплекс" Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета.

Он отметил, что девушку поместили в изолятор заведения и принудили принимать абортивные медпрепараты, а после доставили в Кривоозерскую многопрофильную больницу для проведения операции.

Шульга указывает, что девушка хотела оставить ребенка, но руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей оказало на нее давление и заставляли принимать абортивные средства в течение нескольких дней.

"На мой вопрос: "Почему даже не рассматривался вопрос о сохранении жизни ребенка?", ответа я не услышал", - написал он, добавив, что психологическое состояние девушки "крайне ужасно".

При этом Шульга усомнился в истинности слов руководства о том, что такой случай у них единичный.

Как сообщалось ранее, в Киеве поймали мужчину, который полтора часа насиловал несовершеннолетнюю.