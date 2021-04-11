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Девушке-подростку из интерната на Николаевщине принудительно сделали аборт и возможно это не единичный случай

Девушке-подростку из интерната на Николаевщине принудительно сделали аборт и возможно это не единичный случай
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф

В одном из украинских интернатов 16-летней девушке принудительно сделали аборт. 

Об этом написал советник главы Николаевского облсовета Павел Шульга в Фейсбук. 

По его словам, речь идет о КЗ "Березковский учебно-воспитательный комплекс" Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета. 

Он отметил, что девушку поместили в изолятор заведения и принудили принимать абортивные медпрепараты, а после доставили в Кривоозерскую многопрофильную больницу для проведения операции. 

Шульга указывает, что девушка хотела оставить ребенка, но руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей оказало на нее давление и заставляли принимать абортивные средства в течение нескольких дней. 

"На мой вопрос: "Почему даже не рассматривался вопрос о сохранении жизни ребенка?", ответа я не услышал", - написал он, добавив, что психологическое состояние девушки "крайне ужасно". 

При этом Шульга усомнился в истинности слов руководства о том, что такой случай у них единичный. 

Как сообщалось ранее, в Киеве поймали мужчину, который полтора часа насиловал несовершеннолетнюю.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Николаевская область, Дети, Павел Шульга.
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