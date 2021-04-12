В Киеве начали отключать отопление: тепловики рассказали, сколько времени займет весь процесс

В столице начали отключение жилых домов от централизованного отопления.

Об этом OBOZREVATEL в понедельник 12 апреля сообщили в "Киевтеплоэнерго".

По информации коммунальщиков, данный процесс стартовал еще в субботу 10 апреля, поскольку фиксировалось резкое повышение температуры воздуха.

При этом некоторые жители Киева жаловались, что в их домах было чрезмерно жарко из-за горячих батарей и теплой температуры вне дома.

В "Киевтеплоэнерго" на это отметили, что процесс отключения тепла происходит поэтапно, по времени он занимает до двух недель.

Напомним, что 9 апреля, был принят закон, позволяющий предоставлять украинским предпринимателям по 8 тысяч гривен помощи на период карантина.