Кличко рассказал, когда решится дальнейшая судьба локдауна в Киеве

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решит вопрос: продлевать или ослабить ограничения в Киеве 14 апреля.

Об этом 12 апреля сообщил городской мэр Виталий Кличко.

Он заверил, что власти будут учитывать исключительно данные по эпидемиологической ситуации, во время заседания комиссии по ЧС, которое состоится 14 апреля, для решения вопроса о продлении либо отмене жесткого карантина в столице Украины.

Напомним, что с 20 марта в Киеве были введены ужесточенные карантинные ограничения из-за критической ситуации с распространением "короны".

Наряду с этим ученики с 5 по 11 класс с 25 марта вышли на удаленное обучение из-за усиления локдауна.