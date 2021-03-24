Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства

Жесткий карантин в Киеве: как будут учиться школьники с 25 марта

Жесткий карантин в Киеве: как будут учиться школьники с 25 марта
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф

Столичные школьники старшего звена (5-11 классов) выйдут на учебу в четверг, 25 марта, дистанционно в связи с ужесточением карантина из-за коронавируса в Киеве.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник (29 марта, - Авт.)", - отметил мэр.

Транспорт в Киеве могут остановить и перевести на спецпропуска: что известно

Отметим, в связи с третьей волной обострения ситуации с COVID-19 в Киеве школьники отправились на весенние каникулы на два дня раньше запланированной даты - с четверга, 18 марта, а детские сады и начальная школа работали и работают в обычном режиме.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине учеников 4 и 9 классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 376

Все по теме:

Киев, Школьники, Карантин, Каникулы, Коронавирус, Дистанционное обучение, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
03 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
04 Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021
05 Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил глав РГА &quot;в связи с окончанием срока полномочий президента&quot;: СМИ возбудились, но зря
Зеленский уволил глав РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента": СМИ возбудились, но зря
&quot;Койки уже стоят в коридорах, и мы это не скрываем&quot;: власти Киева о ситуации с COVID
"Койки уже стоят в коридорах, и мы это не скрываем": власти Киева о ситуации с COVID
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Скучно, коряво, тошнотворно: известная ведущая жестко оценила интервью Собчак со скопинским маньяком
Скучно, коряво, тошнотворно: известная ведущая жестко оценила интервью Собчак со скопинским маньяком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь