Жесткий карантин в Киеве: как будут учиться школьники с 25 марта

Столичные школьники старшего звена (5-11 классов) выйдут на учебу в четверг, 25 марта, дистанционно в связи с ужесточением карантина из-за коронавируса в Киеве.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник (29 марта, - Авт.)", - отметил мэр.

Отметим, в связи с третьей волной обострения ситуации с COVID-19 в Киеве школьники отправились на весенние каникулы на два дня раньше запланированной даты - с четверга, 18 марта, а детские сады и начальная школа работали и работают в обычном режиме.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине учеников 4 и 9 классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.