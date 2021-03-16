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Вторник, 16.03.2021
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Весенние каникулы в киевских школах начнут раньше времени: принято важное решение

Весенние каникулы в киевских школах начнут раньше времени: принято важное решение
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

В связи с усложнением ситуации с коронавирусом в Украине, где на утро вторника, 16 марта, выявили  9 642 новых случаев новых случаев коронавируса, в Киеве мэр Виталий Кличко принял решение о начале каникул у учеников 5-11 классов ранее запланированной даты.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, старшая школа уйдет на весенние каникулы на два дня раньше - с четверга, 18 марта, а детские сады и начальная школа будут пока работать в обычном режиме.

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В подтверждение своих слов Кличко привел действительно, мягко говоря, неутешительные цифры. На сегодня в стационарах больниц Киева находятся более 3500 госпитализированных пациентов больных или с подозрением на коронавирус.

"Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это сложнейшая ситуация для медиков Киева от начала пандемии", - добавил он.

Кроме того, усложняет ситуацию с коронавирусом в столице, по мнению мэра Киева и то, что "несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в заведениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах". По подсчетам Кличко, это более 11 тысяч койкомест.

Как сообщалось, 15 марта стало известно, что недавно сделавший прививку от коронавируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился COVID-19.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, Коронавирус, Весенние каникулы, Covid-19, госпитализации.
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