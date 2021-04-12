Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой

Спасатели 19 часов искали третьего мужчины, который вместе с друзьями перевернулся на надувной лодке на реке Ворскла под Полтавой. До последнего все думали, что пропавший без вести мужчина окажется жив, но, увы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области.

Так, первое тело мужчины было найдено в 17.04 в воскресенье, 11 апреля, в день трагедии. Второе тело – в 17.50, а третье тело – в 11.40 в понедельник, 12 апреля. То есть последнее тело водолазы искали 19 часов.

Как сообщают "Вартовые Эспресо", все трое погибших работали в транспортном отделе Полтавской областной администрации. В тот день они отмечали день рождения 32-летнего товарища. Выпив, решили покататься на лодке.

Заигравшись, они направили моторную лодку под дамбу. Это решение стоило всем троим жизни.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Тернополем двое ребят 15 и 16 лет во время купания в пруду не смогли самостоятельно выбраться из воды. Одного из них спасатели извлекли уже мертвым, другой скончался в больнице.