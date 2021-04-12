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Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой

Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф

Спасатели 19 часов искали третьего мужчины, который вместе с друзьями перевернулся на надувной лодке на реке Ворскла под Полтавой. До последнего все думали, что пропавший без вести мужчина окажется жив, но, увы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области.

Так, первое тело мужчины было найдено в 17.04 в воскресенье, 11 апреля, в день трагедии. Второе тело – в 17.50, а третье тело – в 11.40 в понедельник, 12 апреля. То есть последнее тело водолазы искали 19 часов.

Как сообщают "Вартовые Эспресо", все трое погибших работали в транспортном отделе Полтавской областной администрации. В тот день они отмечали день рождения 32-летнего товарища. Выпив, решили покататься на лодке.

Гибель на воде под Полтавой

Заигравшись, они направили моторную лодку под дамбу. Это решение стоило всем троим жизни.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Тернополем двое ребят 15 и 16 лет во время купания в пруду не смогли самостоятельно выбраться из воды. Одного из них спасатели извлекли уже мертвым, другой скончался в больнице. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ворскла, Полтавская область.
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