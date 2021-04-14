Подросток за рулем папиной машины разогнался на полную скорость и снес пенсионера в Крыму: момент попал на видео

Не всегда попытки научить ребенка "взрослым" вещам приводят к хорошему. Показательная история произошла в оккупированном Крыму, где 12-летний школьник сбил пенсионера.

Видео происшествия выложил telegram-канал "112".

По факту, отец решил научить своего сына водить машину и посадил за руль своего "Mitsubishi". Однако, это вроде как хороший замысел, привел к печальным последствиям.

"Ребенок разогнался до первой космической и снес в заносе пожилого велосипедиста, затем врезался в припаркованный автомобиль и дорожное ограждения. К счастью, никто серьезно не пострадал. Пенсионеру оказали помощь на месте, а отца юного Шумахера привлекли к административке", - отмечают авторы канала.

Хорошо, что в данной ситуации все отделались легким испугом. В оккупированном Крыму бывают аварии и поинтересней. Так, недавно, под Севастополем попал в аварию Урал, перевозивший военную технику.

Также, сеть облетела новость об избиении крымско-татарской девочки в школе. Ее бил толпой по их же словам "Просто так".