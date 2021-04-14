Всего несколько часов как родился: в кустах у ж/д путей под Днепром бросили грудничка (фото)

Во вторник, 13 апреля, в Каменском (Днепропетровская область) полицейские спасли младенца, которого оставили в кустах в полиэтиленовом пакете возле железнодорожных рельсов.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook в среду, 14 апреля.

О том, что в кустах лежит ребенок, полицейские узнали поздним вечером, около 20.00. Звонившая женщина рассказала, что во время прогулки ее собака неожиданно побежала к кустам, где и увидела младенца. Хозяйка пса тут же позвонила на номер 102.

Прибывшие на место ЧП копы, увидели на земле полиэтиленовый пакет, в котором в грязных пеленках находился младенец. Медлить было нельзя, ведь неизвестно, сколько ребенок пролежал на холодной земле. Полицейские тут же доставили ребенка в больницу.

Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик, его возраст несколько часов. Врачи определили у него переохлаждение. На данный момент состояние мальчика оценивают как стабильное.

Как сообщал "Телеграф", ранее на мусорке в Соломенском районе Киева нашли тело младенца, столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки.