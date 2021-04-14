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"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники

"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф

Для мошенников не существует границ, причем, не только географических, но и, что гораздо хуже, моральных. Вряд ли они испытывают угрызения совести, когда огорошивают старенького человека сообщением, что их ребенок попал в больницу, а затем еще обирают его до нитки.

Злоумышленники работают без выходных и праздников, но не всегда им достается большой куш: где-то не угадывают с "потерпевшим" родственником, где-то абонент сразу разоблачает мошенника, а у кого-то просто нет денег. К автору этих строк также несколько раз на стационарный и мобильный телефоны в разное время суток звонили "сыновья, совершившие аварию", которых нужно было срочно "отмазать" за большие деньги. Всем звонившим было жестко рекомендовано "ответить за свой поступок, а не оплачивать их родительскими деньгами". И хоть я точно знала, что это развод, да и актер оказался слабеньким (голос был совсем не похож на голос сына), звонок в 4 часа ночи заставил бешено колотиться сердце и до утра лишил сна...

12 апреля в Бердянске Запорожской области жертвой мошенников стала 78-летняя местная жительница. Старушка обратилась в Бердянский райотдел полиции с заявлением и рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, представившись ее дочерью. "Дочка" взволнованно сообщила, что попала в ДТП и для того, чтобы избежать ответственности, срочно нужны деньги в сумме 100 000 гривен. Слова мнимой "дочки" подтвердил в трубку псевдополицейский, пояснив, что сумма нужна немедленно. И вскоре к дому заявительницы пришел молодой человек, которому она передала свои сбережения. Прозрение наступило, когда пенсионерка позвонила дочери и узнала, что ни в какое ДТП она не попадала.

Настоящие полицейские времени терять не стали, мобилизовались и совместными усилиями всех подразделений в тот же день вычислили мошенников, коими оказались жители Одесской области 18-ти и 20-ти лет. Кстати, задержали их неподалеку от места проживания потерпевшей. При них и обнаружили добытые преступным путем сто тысяч гривен. Как выяснилось, старший из сообщников уже был ранее судим за корыстные преступления.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожскойобласти, оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожской области. В зависимости от результатов проверки, за свои действия молодые люди могут оказаться за решеткой на срок от трех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Похожая история случилась и в Ровно, о чем рассказали местные стражи порядка. В воскресенье в квартире 72-летней ривнянки раздался звонок стационарного телефона. Мужчина, представившийся врачом, сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Случайно угадав имя якобы потерпевшей в аварии женщины, лжемедик заверил, что та тяжело травмировалась и на лечение нужны значительные средства.
Около полутора часов злоумышленники «держали на крючке» пенсионерку, а потом спросили, сколько у нее есть денег. После того как женщина назвала сумму, аферисты позвонили ей дополнительно еще и на мобильный, чтобы она не смогла никому позвонить.

Буквально через несколько минут к дверям подошла неизвестная женщина, которой пожилая горожанка отдала 28 000 гривен и 350 долларов США.

А вот здесь привычная схема "дала сбой": сердобольная аферистка... оставила пенсионерке 500 гривен и 50 долларов, отметив, что денег хватит, а ей надо же на что-то жить дальше.
И только после этого обманутая женщина позвонила дочери, которая заверила, что с ней все в порядке.

Но и в данном случае полиция оказалась на высоте: сотрудникам уголовного розыска и оперативных служб удалось выйти на след злоумышленников. Их задержали на улице Соборной в областном центре. Обирать наивных стариков 35-летняя женщина и ее 36-летний приятель приехали из Харькова.

72-летняя жительница узнала свою обидчицу. Следователи сообщили харьковчанке о подозрении в совершении мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Харьковские "гастролеры" тоже ступили на скользкую дорожку не вчера – оба привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничеств, а женщина еще и за незаконное хранение наркотиков. "Наследили" ли они в других регионах Украины сейчас проверяют полицейские.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Ровно, Полиция, Мошенничество, Мошенники, Бердянск.
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