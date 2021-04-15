С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля

В украинских медучреждениях и местах тестирования за минувшие сутки зарегистрировали 16427 украинцев с "короной".

Такой информацией 15 апреля поделился министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что несмотря на растущее число больных COVID (вчера было 14 553) в стране упало число госпитализаций: с 5063 до 4229.

Согласно данным Минздрава, за прошедшие 24 часа в стране:

в больницу попали 4229 граждан,

433 умерших от коронавируса,

11148 человек побороли COVID-19,

119615 прошли ковид-тест.

С начала появления вируса в Украине болезнь подхватили 1903765 граждан, побороли болезнь 1453766 человек, умерли от заболевания 38 658 пациентов.

За минувшие сутки высокие показатели по заболеваемости фиксировали:

в Киеве, где 1625 человек подхватили «корону»,

1168 жителей Харьковщины заболели коронавирусом,

1088 граждан - в Хмельницкой области,

в Запорожской области 1015 украинцев получили положительный ковид-тест,

COVID-19 подцепили 1005 человек в Днепропетровской области.

С начала вакцинации в стране сделали прививки 419297 граждан.

Напомним, 14 апреля в Киеве продолжили жесткие карантинные мероприятия из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.