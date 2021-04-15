Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина

С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля

С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
09:23 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В украинских медучреждениях и местах тестирования за минувшие сутки зарегистрировали 16427 украинцев с "короной".

Такой информацией 15 апреля поделился министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что несмотря на растущее число больных COVID (вчера было 14 553) в стране упало число госпитализаций: с 5063 до 4229.

Согласно данным Минздрава, за прошедшие 24 часа в стране:

в больницу попали 4229 граждан,

433 умерших от коронавируса,

11148 человек побороли COVID-19,

119615 прошли ковид-тест.

С начала появления вируса в Украине болезнь подхватили 1903765 граждан, побороли болезнь 1453766 человек, умерли от заболевания 38 658 пациентов.

За минувшие сутки высокие показатели по заболеваемости фиксировали:

в Киеве, где 1625 человек подхватили «корону»,

1168 жителей Харьковщины заболели коронавирусом,

1088 граждан - в Хмельницкой области,

в Запорожской области 1015 украинцев получили положительный ковид-тест,

COVID-19 подцепили 1005 человек в Днепропетровской области.

С начала вакцинации в стране сделали прививки 419297 граждан.

Напомним, 14 апреля в Киеве продолжили жесткие карантинные мероприятия  из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 309

Все по теме:

Минздрав, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
02 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
03 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
04 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
05 Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь