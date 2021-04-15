Под Киевом ищут пропавшего Богдана Униченко: особые приметы и во что был одет ребенок (фото)

На Киевщине в Вышгородском районе в селе Раговка исчез ребенок. Правоохранители поделились особыми приметами пропавшего мальчика.

Об этом 15 апреля сообщили в Телеграм-канале МВД Украины.

Мать обнаружила отсутствие 2-х летнего Богдана Униченка около 4 часов вечера и сперва искала его своими силами, а уже в 9 вечера обратилась в полицию.

Пропавшему на вид 2-3 года, ростом он 95 см, худого телосложения, со светло-русыми волосами, лицо у него круглое, а глаза серого цвета.

На голове у него была синяя шапка с полосками белого цвета и одежда - светло-голубая куртка, а также коричневые брюки и такого же цвета ботинки.

В поисках участвуют полицейские, нацгвардейцы, работники ГСЧС и волонтеры.

С вечера, всю ночь и утро пропавшего искали и приняли решение расширить радиус поисков и искать в селах неподалеку.

Фото Богдана:

Напомним, что ранее на Волыни 7-летний мальчик из села Холонов, около 15 часов ходил по болотам, из-за халатности его матери.