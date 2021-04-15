Стреляли прямо в лицо: Владимир Путин рассказал о покушении на него в Хмельницком

Владимир Путин из Хмельницого рассказал, тяжело ли жить ему с таким именем и фамилией и как на него совершали покушение.

Об этом 15 апреля сообщили "Сегодня".

49 летний Владимир Путин из Хмельницкого имеет за плечами три высших образования. Ранее работал замначальника ЖКХ в мэрии Хмельницкого, а теперь является предпринимателем по утеплению домов. Одним из его проектов была постройка церковь.

Говорит он исключительно на украинском.

По словам мужчины, в 2014 году, когда он в апреле ездил на отдых. По возвращению, сотрудник ГПСУ, проверял его паспорт, а затем выдал следующее: "Владимир Путин? Мы вас быстро не ждали...".

Оказывается свою фамилию украинец получил не с рождения, а около 20 лет назад. Поскольку раньше у него была фамилия Беленький и была необходимость сменить фамилию.

Но, как оказалось, не все так просто в жизни мужчины. С его слов, осенью 2020 года его чуть не убили, причем покушение было по политическим мотивам. Ему выстрелили в лицо. При этом, казалось, что в полиции хотят "замять" дело, потому, как личность стрелка установили, но подозрений ему не объявляли.

Напомним, что ранее психолог нашла в сети воспоминания экс-супруги президента РФ Владимира Путина Людмилы и обратила особое внимание на ряд моментов.