Под Киевом нашли пропавшего мальчика Богдана Униченко: что известно о его судьбе (фото)

Мальчика, который пропал на Киевщине в Вышгородском районе в селе Раговка, нашли живым.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил в Фейсбуке руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

2-летнего Богдана Униченко, который пропал 14 апреля около 4-х часов вечера, нашли живым.

В полиции отметили, что это "лучший подарок в жизни полицейским Киевщины на День розыска".

Фото найденного мальчика, которым поделились полицейские:

Отметим, что в поисках ребенка принимали участие полиция, Нацгвардия, работники ГСЧС и также волонтеры.

С 9 часов вечера 14 апреля и до примерно 13 часов дня 15 апреля пропавшего искали в радиусе нескольких ближайших сел.

Напомним, что ранее в полиции поделились особыми приметами пропавшего 2-летнего ребенка на Киевщине.