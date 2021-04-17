Такого в Украине еще не видели: в Борисполе построят необычную автостанцию (фото)

В Киевской области собираются возвести автостанцию рядом с аэропортом Борисполь. Проект будет выполнен в футуристическом стиле.

Об этом сообщает avianews. Само строительство планируют начать уже в нынешнем году.

Станция будет расположена неподалеку от железнодорожной платформы "Киев Борисполь Экспресс" рядом с терминалом D. По форме она будет повторять стилистику терминала.

«Архитектор обязан учитывать окружающую среду. И работать или на контрасте, или учитывать ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично», — заявил ведущий архитектор бюро "Раден" (разработчики проекта) Сергей Казарянц.

Отметим, что проект был разработан еще в 2020 году по заказу аэропорта Борисполь. Сейчас он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу.

Напомним, летом 2020 года руководство аэропорта "Борисполь" изменило технологию обслуживания пассажиров.

А вот в Харьковском аэропорту новая процедура принятия пассажиров, прибывающих в Украину с территории других стран, вызвала коллапс.