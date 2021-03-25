В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)

В харьковском аэропорту возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину.

Об этом 25 марта сообщили в Телеграм-канале Харьков NOW.

Там также поделились видео с места событий.

Новые правила въезда включают в себя изоляцию на 14 дней в независимости от страны, из которой человек прибывает.

Единственной причиной для пропуска без изоляции является отрицательный тест ПЦР, который был сделан за менее чем 48 часов до его предъявления. Также можно сократить время пребывания на самоизоляции пройдя ПЦР тест на "корону".

Кадры с аэропорта, прилетевшие из Египта харьковчане устанавливают приложение "Вдома":

Стоит напомнить, что в украинском НАН дали неутешительный прогноз на новый пик заболеваемости в Украине.