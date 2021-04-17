Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото

Поздним вечером в пятницу, 16 апреля, в Харькове произошло тройное ДТП с переворотом в районе Харьковского тракторного завода.

Об этом сообщается в Telegram-канале ХС Харьков.

В аварии "схлестнулись" три автомобиля — такси Hyundai Accent, Renault Megane и Ford Fiesta. Удар был настолько сильным, что последний автомобиль сделал кульбит и приземлился на крышу.

В аварии пострадал водитель перевернутой машины. На кадрах момента аварии видно, что удар был действительно достаточно сильным и авто серьезно отбросило.

Как сообщал "Телеграф", 15 апреля в Чугуевском районе Харьковской области столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2106 и Renault Logan, в результате чего погиб водитель автомобиля ВАЗ, - мужчина 2002 года рождения. Его пассажир, вместе с водителем и пассажиром Renault Logan, получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в эти же сутки в Одессе произошло сразу два аварии со смертельным исходом. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.