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Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото

Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф

Поздним вечером в пятницу, 16 апреля, в Харькове произошло тройное ДТП с переворотом в районе Харьковского тракторного завода.

Об этом сообщается в Telegram-канале ХС Харьков.

В аварии "схлестнулись" три автомобиля — такси Hyundai Accent, Renault Megane и Ford Fiesta. Удар был настолько сильным, что последний автомобиль сделал кульбит и приземлился на крышу.

В аварии пострадал водитель перевернутой машины. На кадрах момента аварии видно, что удар был действительно достаточно сильным и авто серьезно отбросило.

Как сообщал "Телеграф", 15 апреля в Чугуевском районе Харьковской области столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2106 и Renault Logan, в результате чего погиб водитель автомобиля ВАЗ, - мужчина 2002 года рождения. Его пассажир, вместе с водителем и пассажиром Renault Logan, получили травмы различной степени тяжести. 

Кроме того, в эти же сутки в Одессе произошло сразу два аварии со смертельным исходом. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,927

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ДТП, Харьков, Видео, Пострадавшие, Фото, Аварии, ХТЗ.
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