Спор или ТикТок? Одесситка стала звездой сети, прогулявшись в одном белье и маске (видео)

Случаи эксцентричного поведения произошел в одном из супермаркетов Одессы на улице Грушевского. Внимание посетителей привлекла молодая девушка, зашедшая в магазин в одном нижнем белье и защитной маске.

Видео опубликовали в telegram-канале "**евая Одесса".

"По-домашнему в копейке на Грушевского", - уточнили авторы сообщения.

В комментариях пользователи начали обсуждать причину такого поведения. Большинство пришли к выводу, что скорее всего дело в проигранном споре. Большинство без сильного осуждения восприняли данную новость:

"Ну чего вы сразу так. Карточный долг - дело чести", "Просто девушка хотела попасть в новости. Ей это таки удалось", "Ну тикток или спор. фигура красивая, ничего плохого нет. Не голая ж пришла", "Главное, что в маске".

Правда, нашлись и недовольные, обвинившие кассиров и охранников в том, что не выгнали девушку за нарушение закона "О правилах поведения в общественных местах.

Позже одна из комментаторов написала, что это якобы ее подруга на видео: "Это моя подруга Настя и она просто выполняла задания для Тик-Тока".

Напомним, недавно в Харькове был также снят на камеру мужчина в голом виде в супермаркете АТБ. Вот только его поведение вызывало намного менее позитивные эмоции.