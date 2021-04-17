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Суббота, 17.04.2021
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Во Львове мужчина умер после прививки индийской вакциной: детали

Во Львове мужчина умер после прививки индийской вакциной: детали
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во Львове зафиксировали случай смерти 63-летнего мужчины после вакцинации от коронавируса средством Covishield (AstraZeneca). 

Об этом сообщил в Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий. 

"По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15.04.2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covishield", - написал он, добавив, что смерть была зарегистрирована "как неблагоприятное событие после иммунизации". 

Впрочем позже он добавил, что у мужчины наблюдались атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, ранее украинский врач Ольга Голубовская сообщала, что ученые нашли связь между вакциной от коронавируса разработки AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 17 апреля, в Украине зарегистрировали 14 984 новых случая коронавирусной болезни, что на 2495 случаев меньше, чем сутками ранее.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львов, Коронавирус, Максим Козицкий, Covid-19, AstraZeneca.
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