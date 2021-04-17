Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля

На утро субботы, 17 апреля, в Украине зарегистрировали 14 984 новых случая коронавирусной болезни, на 2495 случаев меньше, чем сутки раньше. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
Как сообщал "Телеграф", волонтеры сообщают о многочисленных смертях от коронавируса в Украине, несмотря на громкие заявления Министра здравоохранения Максима Степанова о снижении уровня эпидемии Covid-19.