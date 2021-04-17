Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля

Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля

Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 17 апреля, в Украине зарегистрировали 14 984 новых случая коронавирусной болезни, на 2495 случаев меньше, чем сутки раньше. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы - 4100 человек;
  • летальных случаев - 440;
  • выздоровели - 9736 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 1936228 человек;
  • выздоровели - 1475556 человек;
  • летальных исходов - 39 536;
  • проведения ПЦР-тестов - 8915393.

Как сообщал "Телеграф", волонтеры сообщают о многочисленных смертях от коронавируса в Украине, несмотря на громкие заявления Министра здравоохранения Максима Степанова о снижении уровня эпидемии Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 374

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, СОVID-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже
05 Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Рауль Кастро уходит с поста лидера Компартии Кубы: что будет дальше
Рауль Кастро уходит с поста лидера Компартии Кубы: что будет дальше
В России задержали украинского консула: в чем его обвиняют
В России задержали украинского консула: в чем его обвиняют
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь