Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля

"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля
08:33 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 17 479 человек с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава за прошедшие 24 часа в стране:

  • 4 348 человек попали в больницу,
  • умерло от "короны" 438 пациентов,
  • 12 054 украинцев побороли COVID,
  • 109 584 человек прошли тестирование.

С начала пандемии в Украине подхватили вирус 1 921 244 человек, побороли болезнь 1 465 820 пациентов, умерли 39 096 украинцев.

Самый большой показатель заболеваемости был в таких областях:

  • в Киеве 1609,
  • 1377 украинцев заразились "короной",
  • на Львовщине 1365 граждан заболели,
  • 1332 жителей Днепропетровщины подхватили COVID,
  • 1315 человек в Одесской области.

За прошлые сутки в стране привили от "короны" 13520 украинцев.

Напомним, что Украина уже прошла пик количества новых случаев заражения коронавирусом в день, а начала снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 369

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)
02 Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
03 Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
04 США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
05 Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и &quot;тайное&quot; заседание СНБО
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и "тайное" заседание СНБО
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный &quot;карт бланш&quot;
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный "карт бланш"
В США открыли стрельбу по людям, сообщается уже о минимум пяти погибших (фото и видео)
В США открыли стрельбу по людям, сообщается уже о минимум пяти погибших (фото и видео)
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь