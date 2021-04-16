"Пик пройден", но заболеваемость не падает: обстановка с COVID-19 на 16 апреля

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 17 479 человек с коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно данным Минздрава за прошедшие 24 часа в стране:
С начала пандемии в Украине подхватили вирус 1 921 244 человек, побороли болезнь 1 465 820 пациентов, умерли 39 096 украинцев.
Самый большой показатель заболеваемости был в таких областях:
За прошлые сутки в стране привили от "короны" 13520 украинцев.
Напомним, что Украина уже прошла пик количества новых случаев заражения коронавирусом в день, а начала снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.