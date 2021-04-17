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В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули

В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф

В среду, 14 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Каменского (Днепропетровская обалсть).

Об этом сообщил у себя в Инстаграм мэр города Андрей Белоусов. 

"14 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб каменчанин Яковлев Евгений Владимирович - военнослужащий воинской части А 3688 отдельного батальона "Айдар", - написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника. 

 
 
 
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Публикация от Андрій Білоусов (@_belousov_a)

 

Примечательно то, что пресс-служба ООС по итогам среды не сообщала о погибших или раненных в зоне проведения боевых действий. 

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Как сообщалось ранее, в субботу, 17 апреля, противник пять раз открывал огонь по позициям ВСУ, вследствие чего получил ранение один украинский защитник.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,301

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Донбасс, ВСУ, Андрей Белоусов, ОРДЛО, ООС.
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