Стреляли из запрещенных минометов и гранатометов: озвучили детали ранения на Донбассе бойца ВСУ

В субботу, 17 апреля, российско-оккупационные войска на Донбассе совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины из различных видов вооружения, в результате чего ранение средней тяжести получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 апреля, в утренней сводке пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка вооруженные формирования РФ открывали огонь из противотанковой пушки МТ-12.

У населенных пунктов Майорское, Новгородское.ю Зайцево, Пивденное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде н.п. Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное (Донецкая обл.), противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь", - говорится в сводке.

При этом с начала суток 18 апреля и до 7 утра российские боевики открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

Как сообщалось, 17 февраля заместитель командующего ООС, генерал-майор Виктор Ганущак заявил, что оккупационные войска на Донбассе готовят новые провокации и нанесение ударов по позициям ВСУ.