Работают "тихари": заведения в Киеве нашли способ безнаказанно обходить ограничения "красной" зоны

Киев уже месяц пребывает в "красной зоне" карантина, которая предусматривает запрет на прием посетителей в заведениях общественного питания. Однако, такие правила работают не для всех.

В столичных ресторанах полно посетителей в лучших традициях "зеленой зоны". Клиенты должны предварительно записываться по телефону, а пускать внутрь их будут с черного хода. Об этом рассказывает издание "Страна".

По словам журналистов, телефоны клиентов пробивают через приложение Getcontact. Таким образом, администрация вычисляет, как подписаны владельцы номера у других людей. Это позволит не пропустить правоохранителей или прессу. В результате журналисты легко смогли проникнуть в ряд ресторанов Киева. Здесь они увидели огромный наплыв посетителей.

Возле одного из заведений были замечены "тихари", которые следят за обстановкой и могут предупредить администрацию ресторана в случае появления полицейских.

Ситуацию подтверждают и на telegram-канале dtp.kiev.ua. Авторы разместили видео приезда полиции в одно из ночных заведений в субботу, 18 апреля. Здесь, по адресу Антоновича 50 находилось более сотни отдыхающих.

Напомним, в Харькове полиция только сейчас начала проверку соблюдения карантинных норм на рынке Барабашова.