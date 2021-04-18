У знаменитого промрынка Одессы разбились сразу пять машин (видео)

Сразу пять автомобилей столкнулись в воскресенье, 18 апреля, в Одессе. Авария произошла на 7 км Овидиопольской дороги прямо возле знаменитого рынка промтоваров.

Информацию об этом разместил telegram-канал "Одесса ИНФО". "Мощное ДТП из 5 машин. 7 км".

Судя по отсутствию на видео машин "скорой помощи" остается надеяться, что никто в аварии серьезно не пострадал. Информации о жертвах пока не поступало. Однако вид некоторых автомобилей оставляет желать лучшего.

Дополнительный ролик ДТП опубликовали в telegram-канале "**уевая Одесса".

Они выложили отрывки видео, снятые несколькими автолюбителями, проезжавшими место ДТП.На видео видно примерно пять легковых автомобилей, оказавшихся посреди дороги. Часть из машин сильно раскурочена. Рядом уже работают сотрудники правоохранительных органов.

В комментариях люди начале удивились, как можно было устроить такие "бои" при постоянных пробках. Однако, их "успокоили" информацией о недавнем ремонте на данном участке дороги.

Напомним, на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение двух легковых авто со смертельным исходом. Один из водителей попытался объехать собаку, выскочившую на проезжую часть.