На Харьковщине жестоко напали на мужчину - в ход пошли биты и пистолеты (фото, видео)

Зверское нападение на мужчину произошло в Харьковской области в воскресенье, 18 апреля. Человека избили битами и пытались расстрелять с травматического пистолета.

Местом ЧП стало село Хроли. Рано утром 29-летний местный житель направлялся в магазин. В этот момент ему повстречались двое мужчин с битами, с которыми он был в конфликтных отношениях. Знакомые атаковали жертву, вынудив того забежать в ближайший кафе-магазин. Однако, они его догнали и там. Мужчину избили битами и пару раз выстрелили с травматического оружия, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу", - уточнили в ведомстве.

Обоих нападавших задержали. Ими оказались 36-летний местный житель и 33-летний харьковчанин. Им инкриминируют статью "Покушение на убийство". Мотивы нападения предстоит выяснить полиции.

Напомним, в Харькове на Журавке группа мужчин избила до и ограбила 19-летнего парня. Жертву били кирпичом по голове до потери сознания.