Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
90-е в Калуше: рэкетир 10 лет терроризирует местных бизнесменов, устраивая поджоги и стреляя по окнам
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео

На Харьковщине жестоко напали на мужчину - в ход пошли биты и пистолеты (фото, видео)

На Харьковщине жестоко напали на мужчину - в ход пошли биты и пистолеты (фото, видео)
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф

Зверское нападение на мужчину произошло в Харьковской области в воскресенье, 18 апреля. Человека избили битами и пытались расстрелять с травматического пистолета.

Местом ЧП стало село Хроли. Рано утром 29-летний местный житель направлялся в магазин. В этот момент ему повстречались двое мужчин с битами, с которыми он был в конфликтных отношениях. Знакомые атаковали жертву, вынудив того забежать в ближайший кафе-магазин. Однако, они его догнали и там. Мужчину избили битами и пару раз выстрелили с травматического оружия, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу", - уточнили в ведомстве.

Обоих нападавших задержали. Ими оказались 36-летний местный житель и 33-летний харьковчанин. Им инкриминируют статью "Покушение на убийство". Мотивы нападения предстоит выяснить полиции.

Напомним, в Харькове на Журавке группа мужчин  избила до и ограбила 19-летнего парня. Жертву били кирпичом по голове до потери сознания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

Все по теме:

Харьковская область, Криминал, Нападение, Слобожанщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
03 В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ
04 Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
05 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
В Киеве 20-летняя девушка на &quot;Ауди&quot; насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем: &quot;Что случилось с моей собакой?&quot; (видео)
Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем: "Что случилось с моей собакой?" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь