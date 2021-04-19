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Киевлянка за рулем Audi столкнулась с Volvo и Geely: китайская машина разбилась в хлам (фото с места ДТП)

Киевлянка за рулем Audi столкнулась с Volvo и Geely: китайская машина разбилась в хлам (фото с места ДТП)
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Телеграф

В Киеве в ночь на понедельник, 19 апреля, на проспекте Победы возле парка Пушика произошло тройное ДТП с пострадавшими.

Как передает оказавшийся на месте событий корреспондент "Телеграфа", предварительно выяснилось, что автоледи на красной "Ауди" двигалась по проспекту Победы в сторону Шулявки. В том же направлении ехали "Вольво" и "Джилли". Возле парка Пушкина "Ауди" повредила обе машины.

У "Вольво" все обошлось не очень значительными повреждениями кузова.

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"Китайцу" же досталось, что называется, по полной программе.

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После скользящего удара машина ушла с дороги вправо, снесла дерево, начала дымиться. Возгорание затушили проезжающие водители. Они же и вызвали "скорую", которая госпитализировала водителя и пассажира "Джилли".

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А автоледи помощь медиков не понадобилась.

Ее машина протаранила ограду ЖК и на том все закончилось.

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Впереди следствие, которое определит причины и виновника происшествия.

Как сообщалось, вы ночь на 19 апреля в Киеве на Большой Кольцевой дороге произошло трагическое происшествие - здесь возле обозначенного регулируемого пешеходного перехода был смертельно травмирован мужчина 43 лет, киевлянин.

Днем ранее у знаменитого промрынка Одессы разбились сразу пять машин.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Пострадавшие, Победы.
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