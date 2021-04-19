Били битами и стреляли: выяснилась причина зверского нападения на мужчину в магазине на Харьковщине (фото)

Утром воскресенья, 18 апреля, в селе Хроли в Харьковской области произошло дерзкое нападение на местного жителя.

Двое нападавших в 7:00 подкараулили 29-летнего мужчину, загнали его в магазин, избили его битами, а в довесок еще и обстреляли его с травматического пистолета.

Злоумышленников быстро отыскали, теперь им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Телеграм-каналу ВЕХА удалось узнать, что жестокую расправу мужчины устроили потому, что заподозрили пострадавшего в поджоге автомобиля одного из нападавших.

"Местные рассказали, что один из нападавших заподозрил мужчину в поджоге машины и решил отомстить", - сказано в сообщении.

Магазин, в котором произошел инцидент сейчас закрыт.

Как сообщалось ранее, в Киеве неизвестный ударил ножом в шею 63-летнего мужчину, отчего тот умер.