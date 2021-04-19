Ленинопад продолжается: на Полтавщине снесли один из последних памятников Ильичу (фото)

В Полтавской области демонтировали очередной бюст Владимира Ленина. Активисты утверждают, что он еще не последний в регионе.

О еще одном павшем памятнике "вождю мирового пролетариата" рассказал на своей странице в facebook глава ГО "Свитанок" Вадим Поздняков, активно занимающийся борьбой с памятниками советского режима в Украине

"А вот так проходил на днях процесс демонтажа предпоследнего Ильича Полтавщины в селе Удовиченко. Напомню, что последний "лысый" региона стоит на территории санатория "Сосновый Бор" в селе Власовка Зеньковского района", - отметил активист. По его словам, демонтированный монумент отнесут в музей.

Ранее он же рассказывал о возобновлении макета ордена Ленина в зале Харьковского горсовета. Полиция уже начала проверку по данному факту.

Отметим, на территории Одесской области были снесены якобы последние памятники Ленину и Карлу Марксу. Тогда тоже все говорили, что это точно последний монумент Ленину в Украине.

Напомним, за шесть лет деккомунизации на территории Украины было снесено более 2,5 тысяч коммунистических памятников.