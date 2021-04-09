Ровно 6 лет назад Украина запустила декоммунизацию: названо общее число переименований по стране

В пятницу, 9 апреля, в Украине проходит шестая годовщина начала декоммунизации страны. Именно в этот день в 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов, призванных побороть идеологические последствия советского прошлого.

С тех пор на территории Украины было переименовано более тысячи населенных пунктов и 52 тысячи топонимов в населенных пунктах. По всей Украине демонтировано более 2,5 тысяч коммунистических памятников.

Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації.Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам’ятників — Петро Порошенко (@poroshenko) April 9, 2021

Из наиболее крупных изменений можно отметить смену названий двух областных центров: Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

Из последних громких событий можно вспомнить попытки ряда политических сил вернуть столичным проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их старые названия Московский и Генерала Ватутина соответственно. Также не утихают споры в Харькове, где пытаются вернуть проспекту Петра Григоренко старое название маршала Жукова.

В целом, деккомунизация успешно прошла во всех регионах страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области был снесен последний известный памятник Владимиру Ленину в Украине.