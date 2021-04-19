Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)

Состояние украинской медицины красочно показали на примере Харьковской детской инфекционной больницы № 19.

Фотографиями из отделения поделилась жительница Дергачей, которая попала туда на лечение вместе с ребенком.

"Попали по Дергачевской скорой в 19 детскую инфекционное отделение...я и мой ребенок были в шоке...в первом отделении лежим, нет горячей воды, 3 розетки в коридоре на все отделение и покраска падает на голову", - написала она.

Судя по кадрам картина, которая открывается в "инфекционке" действительно ужасная: одеяла порваны, рукомойник едва держится на стене, и вот-вот упадет, в углах потолка видно следы многолетней плесени, краска на стенах облупалась, а на матрасах – четко видны следы последствий пребываний на них других пациентов. Видно, что матрасы не менялись несколько лет, а то и десятков лет, а подоконник в одной из палат частично обвалился.

Как сообщал "Телеграф", ранее в субботу, 27 февраля, произошел пожар в больнице города Черновцов, в которой лежали больные Covid-19. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранение. Больных эвакуировали в соседние медучреждения. В ГСЧС подозревают возгорание кислородной трубы.

Также во Львовской области больных коронавирусом в одной из больниц кормили через окно с улицы.