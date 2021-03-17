Людей кормят через окно с улицы: сеть взволновало видео из больницы на Львовщине

Переход новых областей Украины в "оранжевые" "красные" зоны отражается на страхах людей, доводящих ситуацию с безопасностью до абсурда. В Львовской области больных коронавирусом в одной из больниц кормили через окно с улицы.

Видео опубликовало сообщество в facebook "ТРУСКАВЕЦЬ/УКРАЇНА СЬОГОДНІ".

"Очень интересное видео ... как кормят людей в Стебницкой больницы!", - отметили авторы поста.

Речь идет о клинике в Стебнике, где лечат пациентов с COVID. На видео две женщины в защитных масках передают кастрюли и бидоны с едой через окно первого этажа больницы.

Шокирующий ролик набрал почти 2000 репостов.

"Словом, санитарные нормы здесь отсутствуют, судя по видео", - пишут недовольные комментаторы. Правда, некоторые оценивают ситуацию по-другому.

"Благодарна персоналу больницы и врачам за помощь и хорошее отношение. Эта больница вернула меня к жизни", - написала Лилия Савко.

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с ростом числа новых инфицированных коронавирусом во Львове, в мэрии заговорили о планах ввести более жесткие карантинные ограничения, а также развернуть новые кровати для больных COVID-19.