Боевик Ходаковский открыто признался, что будет прятаться за спинами женщин и детей в войне против ВСУ (видео)

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08:58 Сегодня Телеграф

Российские боевики, оккупировавшие части Донецкой и Луганской областей, планируют отойти с линии фронта к населенным пунктам и уже в них вести боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил экс-командир батальона боевиков "Восток" и бывший "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский, сообщает Telegram-канал "Vitauskas NEWS POST".

"Если мы вернемся к тактике 14-го года и оттянемся, что мы и планируем, кстати говоря, делать, к городам, там мы противника встретим", - сказал Ходаковский.

Он пояснил такие планы тем, что держать линию фронта на открытых участках местности, "которые занимают по нашим подсчетам примерно 70% этой самой нашей линии фронта, конечно тяжело".

Генерал озвучил сроки возможного вторжения российских войск в Украину

Как сообщалось,в России открыто заявляют, что "армейские корпуса независимых республик" "ДНР/ЛНР" напрямую подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

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Боевики, Бои, Города, ДНР, Александр Ходаковский.
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