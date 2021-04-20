Боевик Ходаковский открыто признался, что будет прятаться за спинами женщин и детей в войне против ВСУ (видео)

Российские боевики, оккупировавшие части Донецкой и Луганской областей, планируют отойти с линии фронта к населенным пунктам и уже в них вести боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил экс-командир батальона боевиков "Восток" и бывший "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский, сообщает Telegram-канал "Vitauskas NEWS POST".

"Если мы вернемся к тактике 14-го года и оттянемся, что мы и планируем, кстати говоря, делать, к городам, там мы противника встретим", - сказал Ходаковский.

Он пояснил такие планы тем, что держать линию фронта на открытых участках местности, "которые занимают по нашим подсчетам примерно 70% этой самой нашей линии фронта, конечно тяжело".

Как сообщалось,в России открыто заявляют, что "армейские корпуса независимых республик" "ДНР/ЛНР" напрямую подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации.